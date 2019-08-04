Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице
Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла лишь 15 градусов. Это самое холодное 4 августа, по меньшей мере последние 70 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные центра погоды "Фобос".
Синоптики также предупреждают, что временами возможны дожди - 3-5 мм осадков, в ночь на понедельник прогнозируется 6-8 градусов.
В Подмосковье воздух сегодня прогреется до 12 градусов.
В понедельник в Москве ожидается +12...+14 градусов, дожди и сильный порывистый ветер.
Специалисты связывают очередное летнее похолодание с вторжением полярного воздуха и отмечают, что температура ниже климатической нормы на 7-8 градусов.
Московское метеобюро напоминает, что самый холодный день 4 августа за всю историю наблюдения был в 1906 году: воздух в столице прогрелся лишь до 5,2 градуса.
Самое жаркое 4 августа пришлось на 2010 год: +37,2 градуса.