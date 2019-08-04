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Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице

Августовский холод установил в воскресенье рекорд в столице
У ГУМа на Красной площади
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха в Москве в воскресенье достигла лишь 15 градусов. Это самое холодное 4 августа, по меньшей мере последние 70 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные центра погоды "Фобос".

Синоптики также предупреждают, что временами возможны дожди - 3-5 мм осадков, в ночь на понедельник прогнозируется 6-8 градусов.

В Подмосковье воздух сегодня прогреется до 12 градусов.

В понедельник в Москве ожидается +12...+14 градусов, дожди и сильный порывистый ветер.

Специалисты связывают очередное летнее похолодание с вторжением полярного воздуха и отмечают, что температура ниже климатической нормы на 7-8 градусов.

Московское метеобюро напоминает, что самый холодный день 4 августа за всю историю наблюдения был в 1906 году: воздух в столице прогрелся лишь до 5,2 градуса.

Самое жаркое 4 августа пришлось на 2010 год: +37,2 градуса.

Москва Фобос

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