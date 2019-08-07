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Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные

Жителей Центральной России предупредили о грозах и ливнях в пятницу и выходные
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятных и опасных явлениях погоды 8-10 августа в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе.

"В Москве и Московской области 9 августа порывы ветра до 17-22 м/с, грозы, ночью сильный дождь, днем дождь", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в ЦФО 8-10 августа в связи с выходом активного и глубокого циклона с запада Европы ожидаются дожди, в северной половине ЦФО местами ливни (15-40 мм осадков за 12 часов), грозы, град.

По оценкам синоптиков, на севере ЦФО суммарно за двое суток ожидается выпадение 40-80 мм осадков.

По расчетам Росгидромета, 8 и 9 августа в Москве может выпасть 20 мм осадков, или более четверти месячной нормы, которая в последний месяц лета составляет 77 мм. Пик дождей придется на ночь пятницы (до 13 мм).

Москва Гидрометцентр России

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