Ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших - ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации двух жителей Ачинского района Красноярского края с осколочными ранениями.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что под Красноярском на автобусах эвакуировали жителей четырех населенных пунктов из-за взрывов на складе в воинской части.

По словам военных, взрывы начались в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Очаг пожара локализуют, распространения огня удалось избежать.