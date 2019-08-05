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Ребенок и трое взрослых пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов под Красноярском

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Госпитализированы в больницу Назарово два человека. Еще двоим помощь оказана на месте. Среди пострадавших - ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о госпитализации двух жителей Ачинского района Красноярского края с осколочными ранениями.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что под Красноярском на автобусах эвакуировали жителей четырех населенных пунктов из-за взрывов на складе в воинской части.

По словам военных, взрывы начались в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Очаг пожара локализуют, распространения огня удалось избежать.

Красноярский край

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