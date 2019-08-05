Комбинат "РусАла" остановил работу из-за пожара на военных складах

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший производитель глинозема в России - Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" - решил остановить работу из-за горящего склада боеприпасов.

На комбинате останется лишь минимальный персонал, необходимый для обеспечения безопасности предприятия. Остальных эвакуируют, уточнили в пресс-службе комбината.

На предприятии создан штаб оперативного реагирования.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, в понедельник около 13:00 по Москве в Ачинском районе Красноярского края загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

Склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка Ачинского района. МЧС проводит эвакуацию населения из Каменки и ближайших поселков. Также ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По информации официального портала Красноярского края, население Ачинска по данным на начало 2018 года составляет более 106,5 тыс. человек. Власти города просят жителей подготовиться к эвакуации.

Ачинский глиноземный комбинат с 1970 года производит глинозем из нефелиновой руды и известняка, который является сырьем для алюминиевой промышленности. Мощность предприятия составляет 1,069 млн тонн глинозема в год - при общем объеме производства "РусАла" около 7,8 млн тонн. Основные объемы глинозема, необходимого для выпуска алюминия, "РусАл" производит на предприятиях в Ирландии и Ямайке; внутренние месторождения достаточно скудны, и на российские предприятия приходится около 34% от общего объема производства глинозема. Также "РусАл" активно присутствует на рынке глинозема - например, в 2017 году "РусАл" закупил у третьих сторон около 1,5 млн тонн глинозема и около 6,8 млн тонн бокситов (при собственном производстве 7,8 млн тонн глинозема и 11,64 млн тонн бокситов).