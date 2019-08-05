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СК попросил об аресте блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник рассмотрит обращение Следственного комитета об аресте блогера Владислава Синицы, предложившего расправляться с детьми сотрудников правоохранительных органов.

"В суд поступило ходатайство следователя о заключении под стражу обвиняемого Синицы. Заседание начнется в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Синице предъявлено обвинение в экстремизме (ст. 282 УК РФ).

Ранее блогер под ником "Макс Стеклов" 31 июля разместил в твиттере сообщение, в котором призвал к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов после идентификации в соцсетях их родителей.

О задержании блогера стало известно накануне. Выяснилось, что под именем "Макс Стеклов" скрывался житель Московской области Владислав Синица 1989 года рождения.

Владислав Синица

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