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РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки тщательно следить за действиями США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и предупредил, что Россия может приступить к разработке аналогичных ракет.

"Учитывая возникшую ситуацию, поручаю Минобороны и МИД, Службе внешней разведки России внимательно, самым тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению РСМД", - говорится в заявлении Путина в связи с односторонним выходом США из Договора о ликвидации РСМД.

Президент подчеркивает, что "в случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет". "Естественно, для этого потребуется время", - отметил Путин.

США 2 августа официально прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что российская сторона якобы его нарушает, не уничтожая ракету 9М729. Москва отвергала обвинения американской стороны, выдвигая встречные претензии к США.

Владимир Путин США Россия

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