США не собирались размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Никаких планов по размещению американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе пока нет, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.

"На эту тему было много досужих домыслов, но я ничего определенного не слышал. Кстати, на встречах с руководством России эта тема не обсуждалась. Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты", - сказал Хантсман в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе", - добавил он.

США 2 августа официально прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в связи с тем, что российская сторона якобы его нарушает, не уничтожая ракету 9М729. Москва отвергала обвинения американской стороны, выдвигая встречные претензии к США.

В ответ на выход США из ДРСМД Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.