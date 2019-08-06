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Число пострадавших при взрыве на военных складах в Ачинске выросло до 10

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека госпитализированы после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край), всего к медикам обратились 10 человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого Минздрава во вторник.

"Госпитализированы четыре человека, имеется информация, что один из пострадавших с помощью санавиации направлен в Красноярск. Еще шестерым назначено амбулаторное лечение, всего за медпомощью обращались 10 человек", - сказал представитель ведомства, не уточняя характер травм потерпевших.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести, остальные направлены домой на амбулаторное лечение.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по Москве в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

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