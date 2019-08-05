Поиск

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ачинского района (Красноярский край), где произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Как уточняется, склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка в пригороде Ачинска, которые оказались в зоне поражения. Пресс-служба Центрального военного округа ранее сообщала, что в понедельник около 13:00 по Москве загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

На данный момент ведется эвакуация населения деревни Каменка и близлежащих деревень. Ранее сообщалось, что эвакуируют население из четырех населенных пунктов и жителей домов на 50 улицах Ачинска.

По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Красноярский край

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Консилиум врачей решил ампутировать правую руку девочки из Ингушетии

К тушению пожара на арсенале в Красноярском крае подключат роботов

Два пассажирских самолета были в небе над Ачинском во время взрывов боеприпасов

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Суд арестовал блогера, призывавшего к расправам над детьми силовиков

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Дело "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Театр "У Никитских ворот" попросил о помощи из-за возвращения на работу фигурантки дела "Седьмой студии"

Источник в Минобороны опроверг сообщения о погибшем на складе в Красноярском крае

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

РФ начнет разработку ракет средней и меньшей дальности в случае начала их производства в США

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами

Жителей 100-тысячного Ачинска собрались эвакуировать из-за горящего склада с боеприпасами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');