В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Ачинского района (Красноярский край), где произошел пожар на складе боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Как уточняется, склад боеприпасов находится недалеко от деревни Каменка в пригороде Ачинска, которые оказались в зоне поражения. Пресс-служба Центрального военного округа ранее сообщала, что в понедельник около 13:00 по Москве загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.

На данный момент ведется эвакуация населения деревни Каменка и близлежащих деревень. Ранее сообщалось, что эвакуируют население из четырех населенных пунктов и жителей домов на 50 улицах Ачинска.

По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.