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Число пострадавших при взрывах у Ачинска увеличилось до 12 человек

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших после пожара и серии взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ачинска (Красноярский край) увеличилось до 12, госпитализировано шесть человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого Минздрава во вторник.

"За медицинской помощью обратились 12 человек, все взрослые. Шестеро из них с поражениями средней тяжести были госпитализированы", - сказал представитель министерства.

По данным департамента здравоохранения региона, четыре человека находятся в Ачинской межрайонной больнице, еще двое пациентов были направлены в Красноярск.

"Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести", - сообщает ведомство.

Остальные шесть пострадавших после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 10 человек.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам произошло в 13:00 по Москве в понедельник в Ачинском районе Красноярского края. Районные власти объявили режим ЧС. В настоящее время проводится эвакуация населения из четырех ближайших поселков и части города Ачинска.

Красноярский край

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