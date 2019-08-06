Осужденный за обман Сбербанка бывший сенатор Алиханов вышел из колонии

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Карелии из колонии ИК-7 в Сегеже освободился бывший сенатор от региона Девлет Алиханов, сообщил его адвокат Михаил Шогин. Алиханов отбывал шестилетний срок за мошенничество.

Суд и следствие установили, что бывший сенатор обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка. Эти помещения он приобрел через подставных лиц по заниженной цене и нанес бюджету города 8 млн рублей ущерба. Также его обвинили в хищении более 26 млн рублей, которые Сбербанк перечислил Петрозаводску за аренду.

Алиханов с 2002 по 2016 годы был депутатом Законодательного собрания Карелии. В 2010 году стал представителем Карелии в Совете Федерации. В 2013 году СКР сообщил об обысках у него дома по делу о превышении должностных полномочий. В феврале 2015 года его арестовали.

В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд приговорил уже бывшего сенатора к шести годам колонии общего режима, штрафу в 700 тысяч рублей и выплате бюджету 8 млн рублей компенсации нанесенного ущерба.



Защита Алиханова дошла до ЕСПЧ, и этот суд признал незаконным его содержание под стражей в России. В декабре 2018 года Президиум Верховного суда России ввиду появления новых обстоятельств отменил приговор бывшему сенатору и полностью оправдал его. Его освободили.

Генпрокуратура оспорила это решение. 28 декабря 2018 года Президиум ВС отменил собственное решение, и Алиханова вернули под стражу. Он подавал ходатайство о замене остатка срока ограничением свободы, но Верховный суд Карелии отклонил его просьбу.