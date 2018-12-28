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ВС РФ отменил решение об оправдании карельского экс-сенатора Алиханова по делу о мошенничестве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президиум Верховного суда РФ отменил вынесенное ранее решение об оправдании бизнесмена и экс-сенатора от Карелии Девлета Алиханова, осужденного в Петрозаводске за мошенничество с муниципальным имуществом, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановление президиума Верховного суда от 5 декабря 2018 года отменено в части отмены приговора. В остальном постановление президиума оставлено без изменений", - сказала представитель пресс-службы суда.

Таким образом, отметила она, было удовлетворено представление Генпрокуратуры РФ.

19 ноября стало известно о том, что правительство РФ согласилось с решением Европейского суда по правам человека о незаконном содержании под стражей Алиханова и выплатило ему компенсацию.

24 ноября 2017 года Петрозаводский городской суд по ч. 4 ст. 159 УК РФ приговорил Алиханова к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 700 тыс. рублей. Судья постановила зачесть в срок приговора нахождение под стражей с 3 февраля 2015 года.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск администрации Петрозаводска, обязав ответчика выплатить городской мэрии 8 млн рублей. 30 января 2018 года ВС Карелии оставил приговор без изменений.

Возобновление производства по делу экс-сенатора в ВС РФ было назначено ввиду новых обстоятельств. В начале декабря Президиум ВС РФ отменил приговор в отношении Алиханова и полностью оправдал его. Экс-сенатор был освобожден из-под стражи.

Генпрокуратура оспорила это решение.

Суть обвинений

По версии следствия, Алиханов обманул руководство карельского отделения Сбербанка и чиновников мэрии Петрозаводска при приватизации и продаже 13 помещений, находившихся в аренде у банка, и приобрел эти помещения через подставных лиц по заниженной цене. Ущерб городскому бюджету превысил 8 млн рублей.

Кроме того, как считают следователи, фигурант похитил более 26 млн рублей администрации Петрозаводска, ранее перечисленных Сбербанком в счет уплаты арендных платежей.

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Теги: Девлет Алиханов

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