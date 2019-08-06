Фигуранта дела о разбое сотрудников ФСБ перевели под домашний арест

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Московский гарнизонный военный суд во вторник перевел из СИЗО под домашний арест на срок до 11 ноября Александра Карелина, фигуранта дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Семашко.

Следствие просило продлить ему арест. Суд не нашел для этого оснований.

Карелин проходит по делу о разбойном хищении порядка 136 млн рублей. Его арестовали июля вместе с еще четырьмя фигурантами дела. Еще двух человек суд поместил под домашний арест. Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отмечал, что по делу проходят три сотрудника спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела". Всего по делу проходят 15 человек, восемь находятся в розыске, говорил информированный собеседник "Интерфакса".

По данным источников "Интерфакса", подозреваемые вымогали деньги у компаний, которые занимаются обналичиванием средств.