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Трое из семи фигурантов дела сотрудников ФСБ о разбое признали вину

В суде было названо имя потерпевшего

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В деле о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназовцы, трое фигурантов из семи дали признательные показания. Это следует из материалов дела, которые 17 июля огласили в Московском военном окружном суде.

Признательные показания дал капитан ФСБ Владимир Урусов. Также явки с повинной написали сотрудники спецслужбы Артур Власов и Хетаг Маргиев.

Боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский признал вину частично, сказал его адвокат.

Урусов в суде сказал, что им вменяют разбой с применением оружия, но он как участник преступления может "с уверенностью сказать, что никто оружием никому не угрожал".

Власова 5 июля арестовали, он просил смягчить ему меру пресечения, 17 июля суд его просьбу отклонил и оставил его в СИЗО до августа. Власов служит в управления "К" ФСБ, которое занимается банковской сферой.

Также в суде прозвучало имя потерпевшего - это московский бизнесмен Александр Юмаранков. Он сообщил в полицию о преступлении.

Об уголовном деле о разбое стало известно 5 июля, когда по нему арестовали пять человек. Это были Власов, Оболенский, Владимир Урусов, Дмитрий Чивкин и Александр Карелин. Еще двух фигурантов дела суд поместил под домашний арест. Это Маргиев и Дмитрий Капышкин.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров отмечал, что по делу проходят три сотрудника спецподразделения "Альфа" и один из "Вымпела". Всего по делу проходят 15 человек, восемь находятся в розыске, говорил информированный собеседник "Интерфакса".

По данным источников "Интерфакса", подозреваемые вымогали деньги у компаний, которые занимаются обналичиванием средств.

ФСБ Москва Артур Власов Александр Юмаранков. Владимир Урусов Хетаг Маргиев

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