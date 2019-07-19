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Фигурант дела сотрудников ФСБ о разбое оказался налоговиком

Сотрудники УФНС Дмитрий Чиквин попросил провести заседание суда в закрытом режиме

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Фигурант дела о разбое, по которому проходят сотрудники ФСБ и спецназа, Дмитрий Чиквин, до задержания работал в одном из управлений Федеральной налоговой службы. Он заявил об этом в суде.

Чиквин не уточнил, в каком именно управлении он работал. Он сам и его защита попросили закрыть часть заседания, поскольку в суде прозвучит информация о здоровье Чиквина и его родственников.

О деле, по которому проходят сотрудники "банковского" управления "К" ФСБ и бойцы спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", стало известно 5 июля. По данным источников "Интерфакса", подозреваемые вымогали деньги у компаний, которые занимаются обналичиванием средств.

5 июля были арестованы Чиквин и еще четыре человека - сотрудники ФСБ Артур Власов и Владимир Урусов, боец "Альфы" Роман Оболенский и Александр Карелин. Еще двух человек суд отправил под домашний арест. Это Хетаг Маргиев и Дмитрий Капышкин. Всего по делу проходят 15 человек, восемь из них находятся в розыске, говорил источник "Интерфакса".

Власов и Мариев написали явки с повинной, Оболенский признал вину частично, Урусов заявил, что вину признает, но оружие группа не использовала, поэтому считает обвинение в разбое неправомерным.

ФСБ Альфа Вымпел Дмитрий Чиркин Артур Власов Роман Оболенский

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