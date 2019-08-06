В доме Михаила Круга в Твери провели следственный эксперимент

По словам сестры певца, в следственных мероприятиях участвовал подозреваемый в убийстве Круга

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Твери сотрудники правоохранительных органов провели следственный эксперимент в доме, где в 2002 году был убит певец Михаил Круг, сообщила "Интерфаксу" сестра исполнителя Ольга Медведева.

"Сегодня проводился следственный эксперимент. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого", - сказала Медведева. По ее словам, на время следственных мероприятий ее попросили уйти из дома и забрать лишние вещи, которые могли помешать проведению эксперимента.

Официальной информацией правоохранительных органов относительно следственного эксперимента "Интерфакс" на данный момент не располагает.

Михаил Круг - исполнитель песен в стиле шансон. Самой известной его композицией является "Владимирский централ".

В ночь на 1 июля 2002 года Круг был застрелен в собственном доме в Твери. Певцу было 40 лет. По данным следствия, двое в масках ворвались в дом артиста с огнестрельным оружием и ранили его в грудь.