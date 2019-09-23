Дело об убийстве Михаила Круга закрыли из-за смерти подозреваемого

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следствие прекратило уголовное делу об убийстве в 2002 году певца Михаила Круга в связи со смертью главного подозреваемого в этом преступлении - Дмитрия Веселова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).

Михаил Круг - исполнитель песен в стиле шансон, самой известной его композицией является "Владимирский централ".

40-летний Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в собственном доме в Твери. По данным следствия, два человека в масках ворвались к нему с огнестрельным оружием и ранили его в грудь.