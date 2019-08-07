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На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая

СК начал проверку по факту гибели женщины

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад у озера Дяраш-Кел. В группе пострадала одна женщина, она умерла от травм по пути в больницу. Проверку по факту проводят следователи, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа. По данным СК, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС.

6 августа днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Это случилось в сухую и безветренную погоду, отмечают в СК.

Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу.

Республика Алтай МЧС СКР Екатеринбург Усть-Коксинский район

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