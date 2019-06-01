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Турист погиб, упав с канатной дороги в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Турист погиб при падении с канатной дороги в курортном поселке Домбай (Карачаево-Черкесия).

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии получил сигнал о падении туриста в 11:54 по московскому времени. По предварительной информации, мужчине стало плохо, сообщили агентству "Интерфакс" в ГУ МЧС России по КЧР в субботу.

К месту происшествия выдвинулись семеро спасателей поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР, которые транспортировали тело погибшего с высокогорья и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Карачаево-Черкесия

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