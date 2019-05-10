Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в пятницу тело пятого из семи туристов, попавших под лавину в горах Республики Алтай, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Как сказала начальник пресс-службы Светлана Ляшко, решается вопрос его транспортировки в Горно-Алтайск.

По ее словам, спасательные работы затрудняет плохая погода - снег и сильный ветер. Ляшко отметила, что глубина снежного покрова - 5 метров, трехметровый лавинный щуп проваливается полностью.

К настоящему времени, по ее словам, обследовано более 5 тыс. кв. метров лавины.

Ляшко добавила, что в горах Алтай сохраняется большая опасность схода лавин, поэтому туристам следует быть осторожными и воздержаться от походов.

6 мая произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили. Прибывшие на место происшествия спасатели позже обнаружили тела четырех погибших.

В поисках задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов.

В Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с которыми работают психологи.