Эксперт заявил о рисках в случае спонтанной встречи в "нормандском формате"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Москве не видят предпосылок для чрезвычайной встречи глав государств "Нормандской четверки", ей должна предшествовать серьезная подготовка, заявил "Интерфаксу" директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Проведению встречи глав государств в "Нормандском формате" должна предшествовать серьезная содержательная подготовка. Необходимо проделать работу на уровне помощников и советников глав государств, дипломатов, военных экспертов. Требуется тщательно согласовать шаги, которые будут сделаны во исполнение решений такого саммита", - сказал Чеснаков.

Спонтанная, неподготовленная встреча может привести к дискредитации "Нормандского формата". "Если же встречу провести без необходимой предварительной подготовки, исключительно ради символического факта, то это никак не будет способствовать урегулированию конфликта, а лишь дискредитирует формат, продемонстрирует его неэффективность. Кроме того, необходимо, чтобы украинской стороной были выполнены обязательства берлинского и парижского саммитов. Какие-то конкретные предложения по срокам саммита могут появиться после ожидаемой вскоре встречи Путина и Макрона, а также уже запланированной очередной встречи советников глав государств", - сказал он.

Ранее пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщила, что лидер Украины в телефонном разговоре с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном призвал организовать встречу лидеров "нормандской четверки" и встретил поддержку французского лидера.

Согласно информации из Киева, президент Франции обещал, что свяжется с президентом РФ Владимиром Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь в Елисейском дворце сообщили, что Макрон заверил Зеленского в стремлении добиться быстрых результатов в рамках работы в "нормандском формате" и обещал поднять эту тему во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.