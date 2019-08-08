Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны России.
По последним данным, два специалиста скончались от полученных ранений, говорится в сообщении. Еще шестеро ранены - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика.
В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.
Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.