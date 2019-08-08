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Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском
Архивное фото
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Два человека погибли во время испытания жидкостного реактивного двигателя на полигоне в Архангельской области, сообщили в Минобороны России.

По последним данным, два специалиста скончались от полученных ранений, говорится в сообщении. Еще шестеро ранены - среди них представители Минобороны и предприятия-разработчика.

В военном ведомстве отметили, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было и что радиационный фон в районе взрыва в норме.

Ранее источник сообщил о взрывах и пожаре на военном полигоне в Архангельской области в районе населенного пункта Ненокса. На территории Ненокского административного округа расположен испытательный полигон ВМФ России.

Архангельск

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