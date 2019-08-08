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Мэрия Северодвинска сообщила о недолгом повышении радиационного фона

За пару часов обстановка нормализовалась, уверяют чиновники

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - После взрыва на полигоне под Неноксой в Северодвинске было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 11.50 по Москве 8 августа датчики АСКРО (Автоматизированная система контроля радиационной обстановки) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона", - говорится в сообщении.

После этого фон снижался и на 14:00 показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час, добавили в пресс-службе. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений.
"Увеличения числа обращений в скорую помощь нет", - отметили чиновники.

Ранее Минобороны подтвердило взрыв на полигоне ВМФ под Неноксой в ходе испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли два человека, пострадали еще шестеро. По данным министерства, вредных выбросов в атмосферу не произошло.

По словам источника "Ведомостей" в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Ненокса находится в 40 километрах от Северодвинска, на 2010 год в селе проживали 468 человек.

Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ

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