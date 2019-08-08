Источник сообщил об инциденте с пострадавшими на военном объекте в Архангельской области

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - На военном объекте в Архангельской области произошел инцидент, возможно пожар, и в результате могли пострадать до 15 человек, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Объект, о котором идет речь, находятся рядом у населенного пункта Ненокса, он расположен к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.