Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет колонии за хищение 26 млрд руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы назначил от пяти до 11 летлишения свободы пяти бывшим руководителям Нота-банка по делу о хищении 26,8 млрд рублей из средств организации, сообщает в понедельник столичная прокуратура.

"Останкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ПАО "Нота-Банк" - членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова", - сказали в ведомстве.

Суд приговорил Дмитрия Ерохина к 11 годам лишения свободы, Вадима Ерохина - к восьми годам лишения свободы. Киреев, Исхаков и Симаков получили по пять лет лишения свободы. Всем им назначено дополнительное наказание в виде штрафов на суммы от 500 тыс. рублей до 2,5 млн рублей.

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ.

"По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали хищения средств банка под видом процедуры кредитования подконтрольных юридических лиц, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли", - сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, с сентября 2014 года по октябрь 2015 года, под руководством Дмитрия Ерохина соучастники перечислили деньги со счетов банка на расчетные счета 64 подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным кредитным договорам на общую сумму более 26,8 млрд рублей.

"Кроме этого, в июле 2015 года по поручению Дмитрия Ерохина было учреждено и зарегистрировано юридическое лицо якобы для реализации инвестиционного соглашения, в качестве контрагента по соглашению была привлечена подконтрольная сообщникам компания, не осуществляющая самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и находящаяся на обслуживании в банке", - добавили в прокуратуре.

Под видом строительства дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области, с последующим приобретением земельных участков, соучастники организовали оформление документов на предоставление юридическому лицу кредитной линии и перечислили 300 млн рублей с ссудного счета банка, получив под видом расчетов в рамках инвестиционного проекта фактическую возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

"Отбывать наказание все будут в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.