Поиск

Экс-руководители Нота-банка получили до 11 лет колонии за хищение 26 млрд руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы назначил от пяти до 11 летлишения свободы пяти бывшим руководителям Нота-банка по делу о хищении 26,8 млрд рублей из средств организации, сообщает в понедельник столичная прокуратура.

"Останкинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших руководителей ПАО "Нота-Банк" - членов правления банка, братьев 52-летнего Дмитрия и 43-летнего Вадима Ерохиных, директора департамента экономической безопасности 47-летнего Алексея Киреева, корпоративного директора 55-летнего Тимура Исхакова и 42-летнего начальника отдела кредитования Андрея Симакова", - сказали в ведомстве.

Суд приговорил Дмитрия Ерохина к 11 годам лишения свободы, Вадима Ерохина - к восьми годам лишения свободы. Киреев, Исхаков и Симаков получили по пять лет лишения свободы. Всем им назначено дополнительное наказание в виде штрафов на суммы от 500 тыс. рублей до 2,5 млн рублей.

В РоссииМосгорсуд смягчил приговор одному из бывших руководителей "Нота-банка" ЕрохинуЧитать подробнее

Фигуранты дела признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Обвинительное заключение было утверждено Генеральной прокуратурой РФ.

"По версии следствия, бывшие совладельцы и руководители кредитного учреждения при помощи подчиненных им сотрудников организовали хищения средств банка под видом процедуры кредитования подконтрольных юридических лиц, которые реальную хозяйственную деятельность не осуществляли", - сказали в прокуратуре.

По данным ведомства, с сентября 2014 года по октябрь 2015 года, под руководством Дмитрия Ерохина соучастники перечислили деньги со счетов банка на расчетные счета 64 подконтрольных организаций-заемщиков по фиктивным кредитным договорам на общую сумму более 26,8 млрд рублей.

В РоссииСуд освободил экс-финдиректора Нота-банка, осужденную по делу о присвоении 350 млн руб.Читать подробнее

"Кроме этого, в июле 2015 года по поручению Дмитрия Ерохина было учреждено и зарегистрировано юридическое лицо якобы для реализации инвестиционного соглашения, в качестве контрагента по соглашению была привлечена подконтрольная сообщникам компания, не осуществляющая самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и находящаяся на обслуживании в банке", - добавили в прокуратуре.

Под видом строительства дачного коттеджного поселка и рекреационного комплекса в Московской области, с последующим приобретением земельных участков, соучастники организовали оформление документов на предоставление юридическому лицу кредитной линии и перечислили 300 млн рублей с ссудного счета банка, получив под видом расчетов в рамках инвестиционного проекта фактическую возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.

"Отбывать наказание все будут в исправительной колонии общего режима", - сообщили в ведомстве.

Нота-банка Дмитрий Ерохин Вадим Ерохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Курской области решили эвакуировать жителей Беловского района

Мишустин утвердил правила взаимодействия интернет-провайдеров и УК

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом

Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО при противостоянии с Западом
Военная операция на Украине

В Курской области призывают эвакуироваться жителей Беловского района

Заявка "Газпрома" по транзиту газа через Украину составила 39,6 млн куб. м

Военная операция на Украине

В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Военная операция на Украине

Возгорание градирни Запорожской АЭС потушено

Военная операция на Украине

Возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС произошло после обстрела

Экс-глава самарского Росимущества арестован по делу о превышении полномочий

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });