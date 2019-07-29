Суд освободил экс-финдиректора Нота-банка, осужденную по делу о присвоении 350 млн руб.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил от наказания бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, ранее получившую реальный срок по делу об особо крупном присвоении денег, в связи с отбытием срока во время нахождения под стражей и под домашним арестом.

Таким образом, приговор Останкинского суда Москвы от 22 мая 2019 года был изменен, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Марчуковой было зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом в период следствия и до вступления приговора в силу из расчета день за полтора и день за два в колонии общего режима соответственно.

Ранее Останкинский суд приговорил Марчукову к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей по обвинению в подстрекательстве и пособничестве присвоению денег в особо крупном размере. Ее дело рассматривалось в особом порядке, поскольку она полностью признала вину и заключила со следствием соглашение о сотрудничестве.

Согласно фабуле дела, Марчукова вместе с бывшими руководителями Нота-банка - братьями Дмитрием и Вадимом Ерохиными и гадалкой Ноной Михай при посредничестве своей сестры Ларисы присвоила 350 млн рублей вкладчиков банка. Как выяснило следствие, деньги по указанию Ерохина в июне 2015 года под видом оплаты за фиктивную поставку товаров перечислили на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и впоследствии похитили.

В мае Останкинский суд приговорил к 3 годам и 3 месяцам колонии сестру Галины Ларису. Она тоже полностью признала вину и в заключила сделку со следствием. Неделю назад Мосгорсуд освободил ее от наказания по тем же основаниям, что и теперь ее сестру.

Ерохин был приговорен к 8,5 годам колонии, его брат Вадим - к шести годам, а гадалка Михай - к 3,5 годам.

Сестры Марчуковы также известны как фигурантки уголовного дела против экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК), полковника Дмитрия Захарченко. Как установило следствие, экс-полицейский предупредил сестер об обысках. В его деле сестры стали одними из ключевых свидетелей, однако полковник утверждал, что они его оговорили.

В июне Пресненский суд назначил Захарченко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима за взятки и воспрепятствование правосудию.

Нота-банк лишился лицензии в ноябре 2015 года.