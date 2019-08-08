В Архангельской области после взрыва на полигоне не превышен уровень радиации

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Архангельской области не зафиксировано превышения уровня радиационного фона после взрыва на военном полигоне, сообщил "Интерфаксу" в четверг вечером губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Замеры параметров окружающей среды подтверждают фоновый режим. Никаких отклонений нет. Это подтверждено всеми службами, всеми системами контроля", - сказал он.

По словам губернатора, раненые получают всю необходимую помощь. "Они находятся на лечении", - сообщил Орлов. Он не стал комментировать инцидент, отметив, что это компетенция Министерства обороны России.

Пресс-службы администрации Северодвинска сообщала, что с 11:50 до 12:20 по московскому времени 8 августа было обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. Датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки находятся примерно в 40 километрах от населенного пункта Нёнокса, на военном полигоне рядом с которым произошел инцидент.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что два человека погибли, шесть ранены в результате взрыва реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области. Инцидент произошел в Нёнокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска.

Газета "Ведомости", ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщила, что взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России.