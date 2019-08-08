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Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни

Атмосферный фронт может принести в столицу до 20% месячной нормы осадков

Атмосферный фронт к вечеру принесет в Москву ливни
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Атмосферный фронт подойдет к Москве к 20:00, он принесет ливни со шквалистым ветром, которые могут продолжаться до утра пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметные осадки пройдут после 22:00, порывы ветра будут, в основном, ночью и в первой половине дня в пятницу", - уточнил он.

При порывах скорость ветра в Подмосковье будет достигать 20-25 метров в секунду. За несколько часов в регионе может выпасть порядка 20 мм осадков (около четверти месячной нормы), сказал Вильфанд.

Росгидромет в четверг утром с вероятностью 95-99% прогнозировал, что за сутки в городе может выпасть до 16 мм осадков, или 20% месячной нормы (77 мм).

Максимальная температура в Москве днем в четверг составит 25 градусов, ночью будет 14-16 градусов.

Гидрометцентр России повысил 8-10 августа уровень погодной опасности в столице до "желтого". По оценкам метеорологов, на севере Центрального федерального округа за двое суток может выпасть в целом от 40 до 80 мм осадков.

Москва Гидрометцентр Подмосковье Роман Вильфанд Росгидромет

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