"Ведомости" рассказали о законопроекте по строительству "Восточного"

"Роскосмос" сможет упростить некоторые процедуры, связанные со строительством

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разработал законопроект об особенностях регулирования некоторых вопросов по строительству второй очереди космодрома "Восточный", сообщает в пятницу газета "Ведомости".

Согласно опубликованному на портале проектов нормативных актов законопроекту, госкорпорация сможет упростить связанные со строительством процедуры. В частности, отмечают "Ведомости", документы территориального планирования и правил землепользования станут необязательными при процедуре выделения земли для стройки, упростится перенос коммуникаций, подготовительные строительные работы станут возможными после подачи проектной документации для проведения экспертизы - еще до получения разрешений на строительство, а экологическая экспертиза будет ограничена сроком до 45 дней.

Кроме того, госкорпорация сможет самостоятельно осуществлять надзор во время строительства, привлекать иностранных рабочих и корректировать сметную стоимость. Проект позволит "Роскосмосу" устанавливать годовой на удовлетворение требований кредиторов к застройщику "Восточного", а авансы могут достигать 80% от цены госконтрактов, указывает газета.

Строительство Восточного началось в 2012 году. Первый запуск с космодрома прошел в апреле 2016 года, однако в начале 2019 года в правительстве обратили внимание, что из 19 объектов Восточного построены только пять. Ранее предполагалось, что к 2021 году космодром будет полностью достроен. В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал срыв сроков, также он сообщил, что "Роскосмос" попросил еще денег на достройку объектов первой очереди. В результате было принято решение сдвинуть сроки готовности космодрома на 2023 год.

Кроме срывов сроков, строительство космодрома сопровождалось уголовными делами о хищениях бюджетных денег, выделенных на "Восточный", и о задержках зарплат строителям.