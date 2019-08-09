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РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа

РФ сочла публикацию на сайте посольства США призывом на митинг 3 августа
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия сделала представление посольству США по поводу публикации на сайте дипмиссии информации о несанкционированной акции 3 августа, расценив это как агитацию к участию в нем, сообщается на сайте МИД РФ.

"9 августа в МИД был вызван советник-посланник посольства США в Москве Ричардсон. Ему было сделано представление в связи с публикацией в официальном аккаунте управления по консульским вопросам Государственного департамента в социальной сети "Твиттер" и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что Москва расценивает "размещение составленной организаторами схемы проведения незаконного мероприятия как агитацию в пользу участия в нем и призыв к действию, что представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны".

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что посольство США в Москве вмешивается во внутрироссийские дела при информировании о проходящих в стране митингах.

Она отметила, что посольство США в Москве заранее опубликовало маршрут несанкционированной акции, которая предстояла в Москве 3 августа. "Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее. И только внизу, последней строчкой было написано, что ожидается большое количество сил правопорядка, и просьба избежать этого маршрута. Но как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывало людей подключиться к этому мероприятию", - добавила Захарова.

Она подчеркнула, что и до состоявшихся в субботу акций посольство США было "активнейшим образом вовлечено во всю эту деятельность, как в закрытом формате, так и в открытом".

Сотрудники полиции и Росгвардии 3 августа пресекли несогласованное с властями города массовое мероприятие в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. К 18:00 полиция сообщила о задержании 600 человек.

МИД РФ США

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