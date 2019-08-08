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В МИД РФ назвали недопустимыми призывы Deutsche Welle к участию в протестах

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Временная поверенная в делах ФРГ в России Беате Гжески в четверг была вызвана в МИД РФ, где ей было заявлено о недопустимости призывов к участию в несанкционированных акциях со стороны телерадиокомпании Deutsche Welle, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Акцентировали, что такие эскапады СМИ идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России. Подчеркнули, что в случае повторения подобного российская сторона оставляет за собой право на реакцию в рамках действующего национального законодательства", - добавили в МИД РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что министерство направит официальные обращения к властям США и ФРГ в связи с вмешательством во внутренние дела России сотрудников посольства и СМИ этих стран при освещении несанкционированных акций 3 августа в Москве. В частности, по словам Захаровой, Deutsche Welle открыто призывала граждан выходить на несанкционированные акции протеста.

МИД РФ

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