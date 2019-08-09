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Суды Москвы арестовали 113 человек и 880 оштрафовали после акций 27 июля и 3 августа

По событиям 3 августа суды получили 716 административных дел, по 27 июля - 1199

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Суды Москвы привлекли к административной ответственности более 1000 человек, которым вменялось участие в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа. 113 из них назначили административные аресты, еще 880 - штрафы, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Суды получили 716 административных материалов на задержанных в день несанкционированной акции 3 августа, добавила она. После акции МВД сообщило, что задержаны 600 человек. По данным "ОВД-Инфо", задержали 1001 человека.

За 3 августа суды назначили 24 человекам административные аресты, еще 176 оштрафовали, двоих отправили на обязательные работы.

По акции 27 июля суды получили 1 199 административных дел. 89 человек получили аресты, 704 - штрафы, шесть - обязательные работы. Судам остается рассмотреть еще около 390 административных в связи с этой акцией, отметила Солопова. Ранее МВД сообщало, что в тот день были задержаны 1074 человека.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. 27 июля планировался митинг у мэрии на Тверской улице, 3 августа - серия пикетов на Бульварном кольце.

Мосгордума Мосгорсуд

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