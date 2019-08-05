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На Петровке, 38 задержали участников пикетов в поддержку Егора Жукова

Студента ВШЭ арестовали по "делу 27 июля"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Москве полиция задержала несколько участников несогласованных пикетов в поддержку студенту ВШЭ Егора Жукова, арестованного по "делу 27 июля". Они стояли, сменяя друг друга, у центрального входа в ГУ МВД Москвы, по адресу Петрова, 38.

В руках протестующие держали плакаты в поддержку Жукова.

Студент-четверокурсник Егор Жуков выдвигался в Мосгордуму по четвертому избирательному округу как независимый кандидат от "команды Дмитрия Гудкова". Его не зарегистрировали. В 2 часа ночи 2 августа к нему пришли с обысками, после этого его задержали и допрашивали. Вечером того же дня суд арестовал его до 27 сентября по делу о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли в Москве днем 27 июля.

Родители Жукова предлагали внести за него залог в 1 млн рублей. Проректор ВШЭ Валерия Касамара, которая также выдвинулась в Мосгордуму, была готова за него поручиться. Суд эти ходатайства отклонил и его арестовал.

Всего по делу 27 июля арестованы уже девять человек. В день акции в центре задержали больше тысячи человек. По данным Мосгорсуда на 2 августа, суды получили к тому моменту административные дела на 1038 человек, 88 из них уже были назначены административные аресты, 332 - штрафы.

Егор Жуков Дмитрий Гудков. Виктория Касамара Мосгордума Мосгорсуд

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