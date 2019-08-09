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Суд арестовал 12-го фигуранта "дела 27 июля"

Это Данила Беглец, его обвиняют в избиении неустановленных силовиков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 9 октября Данилу Беглеца, фигуранта "дела 27 июля". Он стал 12-м арестованным по этому делу, которое расследуют по статьям о массовых беспорядках и о применении насилия к полицейским.

Следователь заявила в суде, что есть видеозапись, на которой Беглец "наносит удары неустановленным сотрудникам правоохранительных органов, тем самым препятствуя их законной деятельности". Ему вменяют статью 212 УК (участие в массовых беспорядках).

Обвиняемый причастность к таким эпизодам отрицает. "Прошу объективно рассмотреть мое дело. Я ничего не совершал", - сказал он.

Защита Беглеца просила продлить срок его задержания на 72 часа, чтобы адвокаты успели собрать на него характеризующие материалы, либо избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Он также просил его не арестовывать, потому что у него дети 2018 и 2019 года рождения, а "жена два месяца после кесарева сечения".

Судья Юлия Сафина удовлетворила ходатайство следствия.

Ранее в этот же день суды арестовали еще двух фигурантов "дела 27 июля" - Сергея Фомина и Айдара Губайдулина. В деле Губайдулина есть фотография, на которой он якобы замахивается пластиковой бутылкой в сторону головы бойца Росгвардии. Он отрицает, что это делал. Сергея Фомина обвинили в том, что он направлял действия других участников беспорядков. В суде он сказал, что никаких беспорядков в тот день не было.

Несогласованная акция 27 июля проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Данила Беглец СКР Мосгордума Сергей Фомин Айдар Губайдулин

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