Роскомнадзор потребовал от Google прекратить рекламировать незаконные митинги

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий и пообещал в случае отказа компании принять меры реагирования.

Как следует из сообщения, поступившего в "Интерфакс", Роскомнадзор направил в адрес Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования незаконных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Отказ принять меры будет расценен как вмешательство в суверенные дела РФ, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России. Ведомство оставляет за собой право на адекватную реакцию, подчеркивается в письме.

По имеющейся у Роскомнадзора информации, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных митингах, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения".

При этом такие "push-уведомления" поступают, в том числе пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

В июле Роскомнадзор выписал штраф на 700 тысяч рублей Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации. Это уже второй штраф Google в России за отказ фильтровать поисковую выдачу. Первый раз компанию оштрафовали в прошлом декабре на 500 тысяч рублей.