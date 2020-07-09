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В Госдуме уличили Youtube в подтасовках материалов о голосовании по поправкам в Конституцию

В Госдуме уличили Youtube в подтасовках материалов о голосовании по поправкам в Конституцию
Фото: Reuters

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Видеохостинг Youtube пытался манипулировать общественным мнением в России, выдавая негативные материалы на запросы об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, считают в думской комиссии по иностранному вмешательству.

Изменение Конституции

Как рассказал глава комиссии Василий Пискарев, депутаты это проверили: "При запросе "голосование за поправки в Конституцию" тут же выдавалась целая подборка негативных материалов". Они убедились, что американский медиахолдинг манипулировал выдачей информации на запрос.

"Точно такая же выдача была зафиксирована в сентябре 2019 года, в период прошлогодней избирательной кампании. Аналогичная технология была использована данным видеохостингом во время протестных акций в Москве", - отметил Пискарев.

Комиссия по расследованию вмешательства извне была создана в Госдуме в августе после протестных акций за честные выборы в Мосгордуму.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
Госдума YouTube Конституция

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