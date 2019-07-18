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Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать трафик
Фото: Reuters

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор выписал штраф на 700 тысяч рублей компании Google за отказ фильтровать поисковую выдачу в соответствии с реестром запрещенной в РФ информации, говорится в сообщении ведомства, поступившем в четверг в "Интерфакс".

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Роскомнадзор предупреждал о штрафе еще в начале июля. В ведомстве пришли к выводу, что в поисковой выдаче по-прежнему остается более трети запрещенных ссылок.

В РКН подчеркнули, что Google неоднократно разъяснялись требования закона.

Это уже второй штраф Google в России за отказ фильтровать поисковую выдачу. Первый раз компанию оштрафовали в прошлом декабре на 500 тысяч рублей. После этого в феврале Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре. В апреле глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания удаляет 80% ссылок на незаконный контент, и выразил уверенность, что ведомство добьется 100-процентной фильтрации.

В декабре в Роскомнадзоре говорили, что в случае, если Google продолжить игнорировать его требования, ведомство будет добиваться внесения поправок в закон об информации, которые позволят заблокировать поисковик в России. Сейчас по закону блокировка не предусмотрена.

Роскомнадзор Google

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