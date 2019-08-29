В Уфе отстранили от работы водителя автобуса после конфликта со слепой пассажиркой

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Уфе перевозчик Фанис Батыров (ИП) отстранил от работы водителя автобуса после конфликта с незрячей пассажиркой, которую сопровождала собака-поводырь. Батыров сказал "Интерфаксу", что водитель действовал по инструкции и оснований для его увольнения нет.

Компания-перевозчик извинилась перед пассажиркой, и извинения были приняты, добавил Батыров. Для всех водителей провели внеочередной инструктаж по работе с инвалидами.

Ранее жительница Уфы Ксения Минелбаева пожаловалась журналистам, что 23 августа ее не хотели пускать в автобус маршрута 269 из-за собаки. Она заявила "UfacityNews.ru", что мужчина на нее кричал, требовал показать документы, и разрешил ей сесть только после того, как она пообещала пожаловаться в прокуратуру.

По словам Батырова, конфликт устроили другие пассажиры, которые были недовольны тем, что собака была без намордника. Водитель пересадил женщину на места для инвалидов, но не выгонял из салона. Предприниматель предположил, что женщина могла не понять, кто на нее кричал и перепутать водителя с кем-то из пассажиров. Он добавил, что знает этого подчиненного двадцать лет и верит ему.

Прокуратура уже проводит проверку по жалобе Минелбаевой, сообщает "ProUfu.ru". Издание назвало Батырова одним из крупнейших частных перевозчиков Уфы, машины которого обслуживает наиболее протяженные маршруты - 211, 249, 266, 269, 270 и другие. Предприниматель сказал изданию, что прокуроры его еще не вызывали. Также он рассказал, что конфликт начался после того, как Минелбаева пересела в автобусе на другое место, а собака легла на проходе и начала мешать другим пассажирам.

28 августа Минелбаева сказала "UfacityNews.ru", что помирилась с водителем, который ей позвонил и извинился, и они решили "замять конфликт".