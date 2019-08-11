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Члену партии "Яблоко" Костенку предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - До четырнадцати человек возросло количество фигурантов дела о массовых беспорядках на несогласованной акции в Москве 27 июля.

"В настоящее время Костенку предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Как ожидается, завтра Следствие выйдет в суд с ходатайством о мере пресечения", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Константин Кузьмин.

По его словам, член партии "Яблоко" Костенок признает свою вину.

"Вину он признает. Говорит, что действительно пошёл на несанкционированную акцию один, добровольно, из любопытства и по неосторожности кинул пластиковую бутылку, попав в сотрудника полиции", - сказал адвокат.

В Следственном комитете (СКР) 30 июля сообщили о возбуждении уголовного дела об организации, участии и призывам к массовым беспорядкам в связи с событиями 27 июля в центре Москвы (ст. 212 УК РФ).

По версии следствия, "группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки".

По данным СК, "участники несогласованной акции, находясь в центре Москвы, игнорируя законные требования представителей власти, грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении представителей власти, прорвали оцепление, и, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце в городе Москве, а также совершили иные противоправные действия".

С делом о массовых беспорядках соединены дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе акции 27 июля (ст. 318 УК РФ).

В настоящее время по делу арестовано 12 человек. Также задержан режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

Москва Яблоко

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