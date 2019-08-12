Норвежские истребители F-16 сопроводили российские Ту-95МС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечается, полет российских самолетов дальней авиации длился более девяти часов.

8 августа Минобороны РФ сообщало, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили полеты над нейтральными водами Берингова моря. Их сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады.

Ту-95МС предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий. Самолет способен нести ядерное ракетное оружие. Экипаж - семь человек. Максимальная масса боевой нагрузки - 20 тонн.