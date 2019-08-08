США поднимали истребители для сопровождения "стратегов" Ту-95МС над Беринговым морем

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - США направили истребители для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые выполнили полеты над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

На отдельных этапах маршрута полета самолеты Дальней авиации сопровождали истребители F-22 и F-18 ВВС США.

Российские военные заявили, что продолжительность полета двух "стратегов" Ту-95МС над нейтральными водами Берингова моря составила более десяти часов. Они отметили, что полеты проходили в рамках оперативного учения "Океанский щит - 2019".

ВМФ России проводит на Балтике учения "Океанский щит - 2019". В маневрах задействованы свыше 10 тыс. военнослужащих, 49 кораблей и боевых катеров, 58 летательных аппаратов.

Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады.