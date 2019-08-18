В России восстановили возможности стратегической авиации
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Мы восстановили то, что было. Да, у нас появились сегодня такие возможности, да, наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), комментируя полет Ту-160 в аэропорт Анадырь вблизи морских границ с США.
Шойгу подчеркнул, что Россия такими полетами не пытается "задирать" США и другие страны.
"Мы начали выполнять плановые полеты. Насчет задирания: во-первых, они знают, что мы летим, это естественно и понятно. Это всё у нас в планах на начало года - все эти полеты", - сказал министр.
"Это нормальная плановая работа, как вы представляете себе - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами?", - отметил Шойгу.
Министр сообщил, что полеты таких самолетов проходят очень активно.
Как рассказал Шойгу, "за последние две недели Ту-160 слетали дважды, кроме них еще Ту-95 летали и не только на Америку, но и над Норвежским и Баренцевым морем, над нейтральными водами, конечно".
Самолеты Ту-95МС, как и Ту-160, являются воздушным компонентом ядерной триады.
Ту-95МС предназначен для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Максимальная масса боевой нагрузки - 45 тонн. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").