В России восстановили возможности стратегической авиации

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Россия восстановила возможности стратегической и дальней авиации, сообщил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы восстановили то, что было. Да, у нас появились сегодня такие возможности, да, наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), комментируя полет Ту-160 в аэропорт Анадырь вблизи морских границ с США.

Шойгу подчеркнул, что Россия такими полетами не пытается "задирать" США и другие страны.

"Мы начали выполнять плановые полеты. Насчет задирания: во-первых, они знают, что мы летим, это естественно и понятно. Это всё у нас в планах на начало года - все эти полеты", - сказал министр.

"Это нормальная плановая работа, как вы представляете себе - задирать соседа стратегическими бомбардировщиками, ракетоносцами?", - отметил Шойгу.

Министр сообщил, что полеты таких самолетов проходят очень активно.

Как рассказал Шойгу, "за последние две недели Ту-160 слетали дважды, кроме них еще Ту-95 летали и не только на Америку, но и над Норвежским и Баренцевым морем, над нейтральными водами, конечно".