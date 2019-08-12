Продажи дождевиков и плащей в Москве выросли на 700% из-за непогоды

Дождь в Москве. Архивное фото Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В столице за последние три недели продажи дождевиков и свитеров выросли на 700% и 417% по сравнению с обычным для этого сезона уровнем продаж, причиной стала холодная дождливая погода, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков онлайн-ретейлера Wildberries.

В целом по России в период с 18 июля по 9 августа продажи дождевиков выросли на 475%, ветровок — на 178%, плащей — на 149%, резиновых сапог — на 166%. Свитеров было заказано на 250% больше, толстовок и свитшотов — на 138 и 143% соответственно.

Аналитики отметили, что среди жителей Санкт-Петербурга резко выросла популярность серых тренчкотов - их продажи выросли на 705%.

У покупателей интернет-магазина Lamoda особой популярностью пользуются плащи — за последние три недели июля их продали на 51% больше (в абсолютном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам управляющего директора по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлии Никитиной, в августе выросли также продажи резиновых сапог - на 48%, свитеров - на 68%, худи - на 46%.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 4 августа, побило как минимум 70-летний температурный рекорд. Тогда температура воздуха в Москве достигла лишь 15 градусов.