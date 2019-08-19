Синоптики пообещали москвичам в среду до 30 градусов тепла

К выходным похолодает на шесть-восемь градусов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Во вторник 20 августа в столичном регионе потеплеет днем до 26-28 градусов, а в среду возможно до плюс 30, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на этой неделе температура в центре европейской территории России будет превышать норму на четыре-пять градусов. Ночные температуры пока остаются высокими: в ночь на вторник в городе будет около плюс 15 градусов, в ночь на среду - 16-18 градусов. Дожди возможны, но они будут короткими и небольшими.

Тепло пришло в Москву в связи с "отрогом" высокого давления, который обеспечивает приток теплых воздушных масс: по словам метеоролога, подобная ситуация называлась бы классическим "бабьим летом", если бы такое произошло в сентябре.

В четверг синоптики обещают до 24-26 градусов. В пятницу ветер переменится, и днем будет не выше 18-23 градусов. В выходные ожидается относительно прохладная погода - 17-22 градуса. В эти дни возможна переменная облачность и местами кратковременные дожди.

"Давление высокое, переменная облачность. Конечно, температура понизится на 6-7 градусов, но расстраиваться нечего", - сказал Вильфанд.