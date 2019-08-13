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Кремль заверил, что люди находятся в безопасности после аварии под Архангельском

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Кремле заверили, что все компетентные органы задействованы для обеспечения полной безопасности граждан РФ в связи с аварией на полигоне в Архангельской области.

"Мне нечего добавить к тому, что я сказал технологически. Могу лишь заверить, что, естественно, всеми компетентными в этой ситуации ведомствами обеспечивается полностью безопасность граждан РФ. В этом не должно быть никаких сомнений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о скачке радиационного фона в районе военного полигона 8 августа.

По данным Росгидромета, 8 августа в Северодвинске после ЧП на военном полигоне радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Скачок мощности радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч был зафиксирован около 12:30 по московскому времени, к 14:30 радиационный фон нормализовался.

В РоссииРосгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 разРосгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 разЧитать подробнее

Повышение радиационного фона в Северодвинске было кратковременным и не представляло опасности для населения и не требовало его эвакуации, сообщил "Интерфаксу" во вторник экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. "Там были "коротыши" - короткоживущие элементы. Период их полураспада исчисляется минутами и часами. И объем был незначительный", - пояснил он.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Минобороны объявило о гибели двух человек при испытании жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели пяти сотрудников госкорпорации.

Радиоизотопные источники энергии - устройства, использующие энергию, выделяющуюся при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

Дмитрий Песков Архангельск

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