Онищенко посчитал скачок радиации в Северодвинске неопасным для населения

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что повышение радиации в Северодвинске было кратковременным и не было опасным для населения.

Из сообщения Росгидромета 8 августа стало известно, что в Северодвинске Архангельской области после ЧП с ракетой на военном полигоне радиационный фон на короткое время вырос в 16 раз. Увеличение мощности радиоактивного излучения в Северодвинске было зафиксировано 8 августа около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч, к 14:30 радиационный фон нормализовался.

В воскресенье в интервью "Интерфаксу" Онищенко сказал, что чрезвычайное происшествие на полигоне не требовало эвакуации населения, поскольку "там были "коротыши" - короткоживущие элементы". Их объем был незначительный, и период их полураспада исчисляется минутами и часами, заявил Онищенко.

Он уточнил, что "если бы причиной повышения фона были долгоживущие радиоактивные элементы, была бы задействована другая схема обеспечения безопасности населения".

Онищенко участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, занимался выработкой мер по обеспечению радиационной безопасности на Дальнем Востоке после аварии на АЭС в Фукусиме (Япония). В 2009 году, будучи главой Роспотребнадзора, Онищенко утвердил действующие в настоящее время нормы радиационной безопасности.

Об инциденте на полигоне в Архангельской области Минобороны РФ сообщило 8 августа. В субботу в госкорпорации "Росатом" заявили, что взрыв на полигоне произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Это устройства, использующие энергию, выделяемую при радиоактивном распаде, для нагрева теплоносителя или преобразующие ее в электроэнергию.

В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили трое военных и трое специалистов "Росатома".