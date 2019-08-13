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Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз

В Архангельске ситуация оставалась в норме

Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз
Девушка на берегу Белого моря в Северодвинске
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - 8 августа, в день взрыва на полигоне под Нёноксой, в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч, это произошло около 12:30 по Москве. Это следует из материалов Росгидромета. К 14:30 радиационный фон в городе нормализовался.

Ссылаясь на данные Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщило, что системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Судя по представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. По данным Центра природопользования Архангельской области, пункт "ПНЗ 1" находится по адресу проспект Труда, дом 48, там расположен детский сад №66 "Белочка".

В 12:30 по Москве в шести пунктах измерения радиационный фон снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, к 13:00 упал до 0,13 - 0,29 мкЗв/ч. К 14:30 ситуация нормализовалась и радиационный фон составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. Таким образом, повышенное излучение регистрировалось в течение примерно двух часов.

В Архангельске весь день 8 августа радиационный фон оставался в норме.

8 августа о недолгом превышении уровня радиации сообщала администрация Северодвинска. С 11:50 до 12:20 мск радиационный фон повышался до 2 микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозивертов в час, говорилось в пресс-релизе. К 14:00, по словам чиновников, показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час.

"Гринпис России" , ссылаясь на данные областного МЧС, сообщал о скачке радиационного фона в Северодвинске до 2 мкЗв/ч.

Ранее сообщалось, что Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной остановки (ЕГАСМРО) в четверг, 8 августа, не фиксировала роста радиационного фона в Архангельской области в целом и в Северодвинске в частности. Вместе с тем, в Северодвинске работает лишь один пост этой системы, следует из информации на портале ЕГАСМРО. Параллельно в городе работают посты АСКРО.

8 августа Минобороны сообщило, что в Архангельской области два человека погибли из-за взрыва на испытаниях жидкостного реактивного двигателя. Затем "Росатом" сообщил о гибели еще пяти сотрудников госкорпорации и уточнил, что взрыв произошел на на морской платформе при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. После случившегося было запрещено на месяц судоходство на участке Двинского залива Белого моря, на котором проходили испытания.

Президент США Дональд Трамп в твиттере написал, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ Росгидромет

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