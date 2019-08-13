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Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Таким образом, суд удовлетворил административное исковое заявление Митрохина и обязал окружную избирательную комиссию зарегистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, "решение суда исполняется немедленно".

Митрохин выдвинулся в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась его регистрировать кандидатом, сославшись на высокий процент брака в подписях избирателей, которые он собрал в поддержку выдвижения.

Отказ он обжаловал в Мосгоризбиркоме. 30 июля городская комиссия нашла отказ необоснованным, отменила это решение и вернула вопрос о регистрации на рассмотрение в окружной избирком. При этом МГИК дополнительно засчитал кандидату 203 подписи, которые ранее были признаны недействительными.

6 августа Митрохин получил в окружном избиркоме новый отказ. Если в июле ОИК забраковал 618 подписей, то в августе - 489, и их опять оказалось недостаточно для регистрации.

Жаловаться в ЦИК он мог только после повторного обращения в Мосгоризбирком и отказ на этом уровне. Политик также отмечал, что ЦИК отказывает всем кандидатам в регистрации. Поэтому он решил обратиться в суд.

Избирательные комиссии муниципальных округов Москвы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на сентябрьских выборах в Мосгордуму, в том числе - муниципальному депутату Юлии Галяминой, председателю "Партии перемен" Дмитрию Гудкову, представителям "Яблока" Митрохину и Елене Русаковой, сторонникам оппозиционера Алексея Навального Илье Яшину, Любови Соболь, Константину Янкаускасу, Владимиру Милову и Ивану Жданову.

С середины июля в Москве прошел ряд согласованных и несогласованных акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Последний, 10 августа, собрал на проспекте Сахарова, по данным МВД, 20 тыс. человек. Волонтерская организация "Белый счетчик" насчитала порядка 50-60 тыс. человек.

Сергей Митрохин Мосгордума

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