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Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ по 45 округу Владислав Колмагоров объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

"Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвёл вас. Я не испугался, но есть но... Не могу говорить всё. Продолжать бороться буду и без их мандата. Главное сейчас - это сплотиться, невзирая ни на какие политические пристрастия. Я благодарю всех честных и неравнодушных людей", - написал Колмагоров в своем твиттере.

22 августа за него призвал голосовать незарегистрированный в этом же округе кандидат от команды Алексея Навального Илья Яшин. "Вчера я поддержал Колмагорова из КПРФ в своём 45-м округе. Уже сегодня он снят с выборов. Впечатляет, согласитесь?" - прокомментировал ситуацию Яшин в фейсбуке.

В КПРФ говорят, что решение о снятии Колмагоров принял сам. "Он имеет право на это. Единственно, КПРФ важно, чтобы на нашего товарища не было оказано давление оппонентами или властями. С этим сейчас разбираемся. Если правда на его стороне, будем помогать отстаивать позицию", - сказал "Интерфаксу" кандидат в Мосгордуму от КПРФ Вадим Кумин.

Позднее Колмагоров объяснил причины своего поступка. "Я снялся с выборов только по одной причине, не хотел из-за своего просчета пятнать партию. В 2001 году я был осужден, но судимость была снята и погашена. Позже, когда я устраивался на работу, по запросам в МВД о судимости приходил ответ "нет". Поэтому, когда подавал документы в избирком, не указал ничего о ней, считая, что ее уже у меня нет", - сообщил он в фейсбуке.

По его словам, он понимает, почему информация о судимости "всплыла именно сейчас": после отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму оппозиционера Ильи Яшина "необходимость создания видимости честных выборов требовала присутствия оппозиционных кандидатов, тем более я был никому неизвестен".

"Но случилось то, что люди, уставшие от этой власти, решили голосовать за любого оппозиционного кандидата и таковым стал я. А 22.08.2019 года И.Яшин сделал обращение с призывом голосовать за меня, после этого стало совсем очевидно, что кандидат от власти (Касамара) не сможет выиграть эти выборы. Потому вечером того же дня была предоставлена информация о том, что я не указал о своей судимости, и было предложено уйти сейчас или будет поднят большой скандал в СМИ и главным итогом будет все равно снятие, но только еще и полив помоями партии", - написал Колмагоров.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Столичные избиркомы ранее отказали в регистрации ряду оппозиционных кандидатов в столичный парламент, среди которых оказался Яшин, а также юрист ФБК Любовь Соболь, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и другие политики. Зарегистрироваться на выборах из всех независимых кандидатов смог лишь выдвинувшийся от "Яблока" Сергей Митрохин. Ему удалось сделать это через Мосгорсуд.

Илья Яшин Мосгордума КПРФ

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