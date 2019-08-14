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Зюганов заявил о системном кризисе в России

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия переживает системный кризис.

"Выбирайте главный вариант - вариант созидания, поддержки талантливых людей и мирного вывода страны из тяжелого, системного кризиса, который пока только усугубляется", - сказал Зюганов в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".

Он отметил, что вариант исправить ситуацию через достойные выборы - единственный, а те два варианта, которые "сегодня звучат в эфире, мы уже апробировали, и они для страны губительны". "Что касается предложений - их два, они звучат в эфире. Первый - давайте продолжим курс "Единой России", который обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем", - пояснил Зюганов.

По его словам, второй - "силы, которые нам навязывают вариант 90-х годов, но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих".

"Стабильность держится на эффективной экономике, на стабильности в Москве и в Ленинграде-Питере; мы сейчас видим, что все эти элементы подвергаются жесткой атаке", - добавил лидер КПРФ.

Он также напомнил о "разработанной партией программе "10 шагов к достойной жизни", которую можно и нужно реализовывать".

Геннадий Зюганов

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